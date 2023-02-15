Jacob Stensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Stensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Stensson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacob Stensson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jacob Stensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Stensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Stensson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Stensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Stensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Stensson 24 Mart 1997 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Stensson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Acd Sports Management yapmaktadır. Jacob Stensson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Stensson'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Stenssonboyu ve yaşı kaç

Jacob Stensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Stensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jacob Stensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Stensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IF Bromma U19

26 Nisan 2016 yılında Brommapojkarna

28 Haziran 2017 yılında Denver Pioneers

1 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Brage

Jacob Stensson kimdir

Jacob Stensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Stensson şuan IK Brage takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (- 4/2016)

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Jacob Stensson nereli

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