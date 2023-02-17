Jacob Tjornelund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Tjornelund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Tjornelund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Tjornelund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Tjornelund 31 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Tjørnelund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Tjornelund Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Tjornelund, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 31 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Jacob Tjornelund'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Tjornelund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Tjornelund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Tjornelund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Tjornelund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında HFK (SE II)

1 Eylül 2010 yılında SönderjyskE

31 Ocak 2014 yılında Hobro IK

Jacob Tjornelund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Tjornelund şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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