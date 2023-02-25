Jacob Tratt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Tratt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Tratt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Tratt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Tratt 14 Eylül 1994 tarihinde Dubbo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Tratt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Mandic yapmaktadır. Jacob Tratt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Tratt'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Tratt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Tratt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Tratt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Tratt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2016 yılında Sydney United

18 Eylül 2016 yılında Wellington P.

11 Nisan 2017 yılında Sutherland

9 Kasım 2018 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2019 yılında Perth Glory

11 Eylül 2020 yılında Odisha FC

6 Ağustos 2021 yılında Adelaide United

21 Ağustos 2022 yılında Western United

Jacob Tratt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Tratt şuan Western United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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