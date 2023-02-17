Jacob Trenskow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Trenskow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Trenskow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Trenskow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Trenskow 26 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Bennedsen Trenskow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Trenskow Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Jacob Trenskow, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Trenskow'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Trenskow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Trenskow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Trenskow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Trenskow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF U19

18 Eylül 2020 yılında AC Horsens

15 Şubat 2021 yılında NSÍ Runavík

25 Ocak 2022 yılında HB Köge

Jacob Trenskow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Trenskow şuan HB Köge takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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