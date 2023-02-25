Jacob Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Young 6 Mart 2000 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Young Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WINStar Management yapmaktadır. Jacob Young, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Young'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2018 yılında Sunderland U23

1 Temmuz 2019 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Perth Glory

Jacob Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Young şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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