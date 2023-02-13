Jacobo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacobo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacobo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacobo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacobo Gonzalez 25 Mart 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacobo González Rodrigáñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacobo Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Jacobo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jacobo Gonzalez'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacobo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacobo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacobo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacobo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında AD Alcorcón B

5 Ocak 2017 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2017 yılında AD Alcorcón B

11 Ağu 2017 yılında Villanovense

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo B

7 Ağu 2020 yılında CD Tenerife

26 Temmuz 2021 yılında CE Sabadell

21 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Jacobo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacobo Gonzalez şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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