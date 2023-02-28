Jacobo Kouffati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacobo Kouffati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacobo Kouffati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacobo Kouffati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacobo Kouffati 30 Haziran 1993 tarihinde Maturín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jacobo Salvador Kouffati Agostini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacobo Kouffati Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacobo Kouffati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jacobo Kouffati'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacobo Kouffati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacobo Kouffati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacobo Kouffati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacobo Kouffati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Trujillanos

28 Temmuz 2014 yılında Dep. Petare

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Lara

10 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2016 yılında Deportivo Lara

11 Ocak 2017 yılında Millonarios

31 Aralık 2017 yılında Deportivo Lara

20 Şubat 2018 yılında XJ T. Leopard

1 Aralık 2018 yılında Deportivo Lara

5 Ocak 2019 yılında CD Iquique

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Lara

23 Ocak 2020 yılında Táchira

31 Aralık 2020 yılında Deportivo Lara

20 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2022 yılında Orense

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Jacobo Kouffati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacobo Kouffati şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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