Jacobo Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacobo Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacobo Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacobo Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacobo Mansilla 15 Haziran 1987 tarihinde Castelli şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacobo Guillermo Mansilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacobo Mansilla Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacobo Mansilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 21 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jacobo Mansilla'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacobo Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacobo Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacobo Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacobo Mansilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2008 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2010 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2011 yılında Quilmes

7 Temmuz 2013 yılında CA Colón

29 Temmuz 2014 yılında Olimpo

1 Ocak 2017 yılında Newell's

21 Temmuz 2017 yılında Tigre

20 Temmuz 2018 yılında San Luis

13 Ocak 2019 yılında Patronato

26 Temmuz 2019 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ağu 2020 yılında Brown Adrogué

Jacobo Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacobo Mansilla şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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