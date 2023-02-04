Jacques Ekomie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacques Ekomie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacques Ekomie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacques Ekomie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacques Ekomie 19 Ağu 2003 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Gabon,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacques Ekomie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacques Ekomie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jacques Ekomie'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacques Ekomie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacques Ekomie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacques Ekomie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacques Ekomie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Jacques Ekomie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacques Ekomie şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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