Jacques Heraghty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacques Heraghty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacques Heraghty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacques Heraghty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacques Heraghty 15 Eylül 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacques Heraghty Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacques Heraghty, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jacques Heraghty'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacques Heraghty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacquesheraghty_/

Jacques Heraghty Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacques Heraghty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacques Heraghty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacques Heraghty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Queen's P. U18

2 Şubat 2020 yılında Rossvale FC

1 Nisan 2020 yılında Queen's P. U18

2 Temmuz 2020 yılında Queen's Park

28 Ağu 2021 yılında Edinburgh Uni

29 Aralık 2021 yılında Queen's Park

Jacques Heraghty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacques Heraghty şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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