Jacques Siwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacques Siwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacques Siwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacques Siwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacques Siwe 29 Temmuz 2001 tarihinde Saint-Maurice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacques-Julien Siwe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacques Siwe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM MANAGEMENT yapmaktadır. Jacques Siwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jacques Siwe'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jacques Siwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacques Siwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacques Siwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacques Siwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

1 Temmuz 2022 yılında EA Guingamp B

23 Aralık 2022 yılında Guingamp

Jacques Siwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacques Siwe şuan Guingamp takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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