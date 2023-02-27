Jader Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jader Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jader Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jader Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jader Soares 19 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jader Soares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jader Soares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jader Soares'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jader Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jader Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jader Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jader Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2022 yılında Pr. Niederkorn

Jader Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jader Soares şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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