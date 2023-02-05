Jadsom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jadsom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jadsom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jadsom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jadsom 20 Mayıs 2001 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jadsom Meemyas de Oliveira da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jadsom Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Jadsom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jadsom'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jadsom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/01jadsom/

Jadsom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jadsom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jadsom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jadsom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Sport Recife

4 Şubat 2019 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2020 yılında Cruzeiro

18 Şubat 2021 yılında RB Bragantino

Jadsom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jadsom şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jadsom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.