Jadson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jadson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jadson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jadson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jadson 16 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jadson Vasconcelos Felix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jadson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jadson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına - tarihinde katılmıştır. Jadson'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jadson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jadson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jadson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jadson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2022 yılında Anápolis-GO

15 Mart 2022 yılında Santa Cruz

19 Nisan 2022 yılında Cianorte

24 Haziran 2022 yılında Santa Cruz

15 Eylül 2022 yılında América-PE

5 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

Jadson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jadson şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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