Jadson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jadson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jadson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jadson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jadson 5 Kasım 1991 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jadson Morais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jadson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jadson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jadson'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jadson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jadsoncristiano/

Jadson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jadson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jadson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jadson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Portimonense

7 Kasım 2020 yılında Vasco da Gama

14 Ocak 2021 yılında Portimonense

26 Şubat 2021 yılında WH Three Towns

26 Temmuz 2021 yılında Portimonense

27 Temmuz 2021 yılında SD Taishan

10 Ocak 2022 yılında Portimonense

15 Mart 2022 yılında SD Taishan

Jadson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jadson şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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