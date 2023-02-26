Jaduli İobashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaduli İobashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaduli İobashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaduli İobashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaduli İobashvili 1 Ocak 2004 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ჯადული იობაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaduli İobashvili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Jaduli İobashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına - tarihinde katılmıştır. Jaduli İobashvili'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaduli İobashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaduli İobashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaduli İobashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaduli İobashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaduli İobashvili şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jaduli İobashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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