Jae Bong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Bong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Bong Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Bong Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Bong Kim 6 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김재봉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Bong Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jae Bong Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Bong Kim'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Bong Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Bong Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Bong Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Bong Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Gwangju Uni

6 Ocak 2018 yılında Seongnam FC

27 Şubat 2019 yılında Gangneung City

31 Aralık 2019 yılında Seongnam FC

13 Şubat 2020 yılında Jeju United

20 Temmuz 2021 yılında Ansan Greeners

24 Mart 2022 yılında Gwangju FC

Jae Bong Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Bong Kim şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hyunduk Elementary School (2008),Chungnam Middle School (2009-2010),Meeduck Middle School (2011),Gapcheon High School (2012-2014),Gwangju University (2015-2017)

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