Jae Gyeong Do kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Gyeong Do Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Gyeong Do adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Gyeong Do Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Gyeong Do 19 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 도재경 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Gyeong Do Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Gyeong Do'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Gyeong Do Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Gyeong Do isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Gyeong Do Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Gyeong Do futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2020 yılında Korea University

25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Jae Gyeong Do Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Gyeong Do şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Banyawol Elementary School (반야월초등학교, 2011-2013),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2014-2016),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2017-2019),Korea University (고려대학교, 2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.