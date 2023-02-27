Jae Hee Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Hee Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Hee Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Hee Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Hee Jeong 28 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정재희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Hee Jeong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Hee Jeong'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Hee Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Hee Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Hee Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Hee Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Yeongdeungpo HS

1 Ocak 2013 yılında Sangji Uni

1 Ocak 2016 yılında FC Anyang

7 Ocak 2019 yılında Jeonnam Dragons

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Jeonnam Dragons

1 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

Jae Hee Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Hee Jeong şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Shillim Middle School (-2009),Yeongdeungpo Technical High School (2010-2012),Sangji University (2013-2015)

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