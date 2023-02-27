Jae Hun Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Hun Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Hun Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Hun Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Hun Cho 29 Haziran 2003 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조재훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Hun Cho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJ Management yapmaktadır. Jae Hun Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jae Hun Cho'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jae Hun Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chojaehun_28/

Jae Hun Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Hun Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Hun Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Hun Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Y. Baegam MS

1 Ocak 2019 yılında Shingal HS

1 Ocak 2020 yılında YonginDeokyoung

21 Temmuz 2021 yılında Pohang Steelers

Jae Hun Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Hun Cho şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gimpo JIJ FC (김포 JIJ FC, 2013-2015),Baegam Middle School (백암중학교, 2016-2018),Shingal High School / Yongin Football Center U18 (신갈고등학교, 2019 / 용인시축구센터 U18 덕영, 2020 - 07.2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.