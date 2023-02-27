Jae Hwan Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Hwan Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Hwan Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Hwan Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Hwan Hwang 12 Nisan 2001 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황재환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Hwan Hwang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 31 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Jae Hwan Hwang'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Hwan Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hwangjae_hwan/

Jae Hwan Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Hwan Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Hwan Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Hwan Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ulsan Hy. Alt.

1 Ocak 2017 yılında Ulsan H. U18

31 Aralık 2019 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln II

30 Haziran 2022 yılında Ulsan Hyundai

Jae Hwan Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Hwan Hwang şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Hwan Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Shinyongsan Elementary School (서울신용산초등학교, 2012-2013)Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2014-2016),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2017-2019),1.FC Köln (2020)

Güney Kore U18 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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