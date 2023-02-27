Jae Hyeok Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Hyeok Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Hyeok Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Hyeok Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Hyeok Oh 21 Haziran 2002 tarihinde Gimhae, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오재혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Hyeok Oh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Hyeok Oh'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Hyeok Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ohjaehyeook/

Jae Hyeok Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Hyeok Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Hyeok Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Hyeok Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Pohang St. Alt.

1 Ocak 2018 yılında Pohang St. U18

7 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

8 Ocak 2021 yılında Bucheon FC

31 Aralık 2021 yılında Pohang Steelers

2 Ocak 2022 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Jae Hyeok Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Hyeok Oh şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Hyeok Oh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gimhae Oedong Elementary School (김해외동초등학교, 2012-2014),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2015-2017),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U23 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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