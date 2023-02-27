Jae Hyun Go kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Hyun Go Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Hyun Go adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Hyun Go Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Hyun Go 5 Mart 1999 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고재현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Hyun Go Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Jae Hyun Go, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 14 Aralık 2017 tarihinde katılmıştır. Jae Hyun Go'nin Daegu FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jae Hyun Go Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaehyune__/

Jae Hyun Go Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Hyun Go isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Hyun Go Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Hyun Go futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Daeryun HS

14 Aralık 2017 yılında Daegu FC

26 Haziran 2020 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2020 yılında Daegu FC

14 Ocak 2021 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2021 yılında Daegu FC

Jae Hyun Go Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Hyun Go şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Hyun Go Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daeryun Middle School (대륜중학교, 2012-2014),Daeryun High School (대륜고등학교, 2015-2017)

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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