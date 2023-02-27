Jae Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Hyun Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Hyun Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Hyun Park 16 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박재현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Hyun Park Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Hyun Park'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Hyun Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cloud_nine_46/

Jae Hyun Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Hyun Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Hyun Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Hyun Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Yeosu Gubong MS

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Sungui S. THS

1 Eylül 2019 yılında Kyemyung HS

5 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Jae Hyun Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Hyun Park şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yeosu Mipyeong Elementary School (여수미평초등학교, 2012-2015),Shilim Middle School (신림중학교, 2016),Yeosu Gubong Middle School (여수구봉중학교, 2017),Sungui Science Technology High School (숭의과학기술고등학교, 01.2019-09.2019),Kyemyung High School (계명고등학교, 09.2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.