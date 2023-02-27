Jae Kyeong Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Kyeong Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Kyeong Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Kyeong Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Kyeong Park 28 Nisan 2000 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박재경 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Kyeong Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RYU SPORTS yapmaktadır. Jae Kyeong Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jae Kyeong Park'nin Daegu FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jae Kyeong Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Kyeong Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Kyeong Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Kyeong Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında JCM FC U15

1 Ocak 2016 yılında Haksung HS

4 Ocak 2019 yılında Daegu FC

Jae Kyeong Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Kyeong Park şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeonha Elementary School (전하초등학교, 2009-2012),Chung-Ang University Middle School (중앙대학교 사범대학 부속중학교, 2013-2014),Ulsan Jang Cheol-min FC U15 (울산장철민FC U15, 2015),Haksung High School (학성고등학교, 2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.