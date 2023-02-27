Jae Min Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Min Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Min Ahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Min Ahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Min Ahn 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안재민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Min Ahn Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jae Min Ahn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Min Ahn'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Min Ahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaemin._.7/

Jae Min Ahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Min Ahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Min Ahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Min Ahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2022 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Jae Min Ahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Min Ahn şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Min Ahn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Coerver FC (코오버FC, 2014-2015),FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2016-2018),FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2019-2021),Dongguk University (동국대학교, 2022)

Güney Kore U16 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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