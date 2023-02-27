Jae Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jae Min Seo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jae Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Min Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Min Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Min Seo 16 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서재민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Min Seo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Jae Min Seo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Min Seo'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Min Seo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_seojaemin_/

Jae Min Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Min Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Min Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Min Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2019 yılında FC Seoul U18

24 Mart 2022 yılında FC Seoul

Jae Min Seo kimdir

Jae Min Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Min Seo şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Sinjeong Elementary School (신정초등학교, 2012-2015),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2016-2018),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2019-2021)

Jae Min Seo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U16 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Jae Min Seo nereli

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