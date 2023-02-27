Jae Moon Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Moon Ryu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Moon Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jae Moon Ryu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jae Moon Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Moon Ryu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Moon Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Moon Ryu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Moon Ryu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Moon Ryu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Moon Ryu 8 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 류재문 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Moon Ryu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jae Moon Ryu'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jae Moon Ryu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hi_jaemoon/

Jae Moon Ryu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Moon Ryu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Moon Ryu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Moon Ryu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2015 yılında Daegu FC

11 Ocak 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Jae Moon Ryu kimdir

Jae Moon Ryu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Moon Ryu şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hwarang Elementary School (화랑초등학교, 2003-2004),
Ansan Gwangduk Middle School (안산광덕중학교, 2005),
Anyang Middle School (안양중학교, 2006-2008),
Seohae High School (서해고등학교, 2009-2011),
Yeungnam University (영남대학교, 2012-2014)

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Jae Moon Ryu nereli

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