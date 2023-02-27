Jae Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jae Suk Oh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jae Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Suk Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Suk Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Suk Oh 4 Ocak 1990 tarihinde Uijeongbu, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오재석 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Suk Oh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Jae Suk Oh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Suk Oh'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Suk Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaesuk_oh/

http://www.facebook.com/jaesuk.oh.94

Jae Suk Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Suk Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Suk Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Suk Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2010 yılında Suwon Bluewings

1 Şubat 2011 yılında Gangwon FC

31 Aralık 2011 yılında Suwon Bluewings

1 Şubat 2012 yılında Gangwon FC

1 Şubat 2013 yılında Gamba Osaka

1 Temmuz 2019 yılında FC Tokyo

1 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

9 Temmuz 2020 yılında Nagoya Grampus

12 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

3 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Jae Suk Oh kimdir

Jae Suk Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Suk Oh şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaehyun Middle School (2003),
Baegam Middle School (2004),
Yongin Football Center U18 (2005-2007),
Kyung Hee University (2008-2009)

Jae Suk Oh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jae Suk Oh nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi