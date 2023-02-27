Jae Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Suk Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Suk Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Suk Oh 4 Ocak 1990 tarihinde Uijeongbu, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오재석 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Suk Oh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Jae Suk Oh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Suk Oh'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Suk Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaesuk_oh/

http://www.facebook.com/jaesuk.oh.94

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Jae Suk Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Suk Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Suk Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Suk Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2010 yılında Suwon Bluewings

1 Şubat 2011 yılında Gangwon FC

31 Aralık 2011 yılında Suwon Bluewings

1 Şubat 2012 yılında Gangwon FC

1 Şubat 2013 yılında Gamba Osaka

1 Temmuz 2019 yılında FC Tokyo

1 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

9 Temmuz 2020 yılında Nagoya Grampus

12 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

3 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Jae Suk Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Suk Oh şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Suk Oh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jaehyun Middle School (2003),Baegam Middle School (2004),Yongin Football Center U18 (2005-2007),Kyung Hee University (2008-2009)

Güney Kore takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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