Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jae Sung Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Sung Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Sung Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Sung Lee 5 Temmuz 1988 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이재성 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Sung Lee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twobeone Entertainment yapmaktadır. Jae Sung Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Sung Lee'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Sung Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Sung Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Sung Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Sung Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Dongbuk HS

1 Ocak 2007 yılında Korea University

1 Ocak 2009 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2010 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2010 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2011 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2013 yılında Sangju Sangmu

16 Eylül 2014 yılında Ulsan Hyundai

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk Hyundai

15 Ocak 2019 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2021 yılında Ratchaburi FC

1 Temmuz 2021 yılında Suwon FC

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2022 yılında Chungnam Asan

9 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Jae Sung Lee kimdir

Jae Sung Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Sung Lee şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jam-won Elementary School (잠원초등학교, 1995-2000),
Dongbuk Middle School (동북중학교, 2001-2003),
Dongbuk High School (동북고등학교, 2004-2006),
Korea University (고려대학교, 2007-2008)

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Jae Sung Lee nereli

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