Jae Wan Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Wan Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Wan Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Wan Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Wan Cho 29 Ağustos 1995 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조재완 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Wan Cho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Jae Wan Cho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jae Wan Cho'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Wan Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jw_cho18/

Jae Wan Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Wan Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Wan Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Wan Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Suwon THS

1 Ocak 2014 yılında Sangji Uni

1 Ocak 2018 yılında Seoul E-Land

4 Ocak 2019 yılında Gangwon FC

Jae Wan Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Wan Cho şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Wan Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Changwon Sangnam Elementary School (창원상남초등학교, 2005-2007),Towol Middle School (토월중학교, 2008-2010),Suwon Technical High School (수원공업고등학교, 2011-2013),Sangji University (상지대학교, 2014-2017)

Güney Kore U23 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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