Jae Won Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Won Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Won Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Won Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Won Hwang 16 Ağustos 2002 tarihinde Boryeong, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황재원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Won Hwang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Won Hwang'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Won Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j__aew/

Jae Won Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Won Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Won Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Won Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Suwon FC U18

1 Eylül 2019 yılında Gwacheon HS

1 Ocak 2021 yılında Hongik Uni

5 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Jae Won Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Won Hwang şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jae Won Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daecheon Elementary School (대천초등학교, 2012-2013),Eojeong Elementary School (어정초등학교, 2014),Suwon FC U15 (수원FC U15, 2015-2017),Suwon FC U18 (수원FC U18, 2018-09.2019),Gwacheon High School (과천고등학교, 09.2019-2020),Hongik University (홍익대학교, -2021)

Güney Kore U23 takımında 23 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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