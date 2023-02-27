Jae Wook Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Wook Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Wook Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Wook Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Wook Lee 9 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이재욱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Wook Lee Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Wook Lee'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Wook Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Wook Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Wook Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Wook Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sangju S. U18

1 Ocak 2018 yılında Shinpyeong HS

1 Ocak 2021 yılında Yong In Uni

6 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Jae Wook Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Wook Lee şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Masan Hapseong Elementary School (마산합성초등학교, 2012-2013),Gimhae Middle School (김해중학교, 2014-2016),Sangju Sangmu U18 (용운고등학교, 2017),Shinpyeong High School (신평고등학교, 2018-2019),Yong In University (용인대학교, 2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.