Jae Woon Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Woon Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Woon Yoon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jae Woon Yoon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jae Woon Yoon 1 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤재운 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jae Woon Yoon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jae Woon Yoon'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jae Woon Yoon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/_02_jaewoon/
Jae Woon Yoon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jae Woon Yoon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Taesung HS
1 Ocak 2021 yılında Ajou University
1 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers
Jae Woon Yoon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jae Woon Yoon şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Geoje Junior FC U12 (거제주니어FC U12, 2014),
Geoje Dongbu Middle School (거제동부중학교, 2015-2017),
Yongin Taesung FC U18 (용인 TAESUNG FC U18, 2018-2020)
Ajou University (아주대학교, 2021-2022)
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