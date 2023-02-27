Jae Woong Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Woong Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Woong Jang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jae Woong Jang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jae Woong Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Woong Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Woong Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Woong Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Woong Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Woong Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Woong Jang 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 장재웅 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Woong Jang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Woong Jang'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Woong Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Woong Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Woong Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Woong Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gy. Seoun MS

1 Ocak 2015 yılında Gyung-su FC

1 Ocak 2016 yılında School Team SK

1 Temmuz 2016 yılında Suwon HS

1 Ocak 2019 yılında Jeju Int. Uni

9 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Jae Woong Jang kimdir

Jae Woong Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Woong Jang şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laon Junior Club (라온주니어클럽, 2010-2012),
Gwangju FC U15 (광덕중학교, 2013),
Gyeonggi Seoun Middle School (경기서운중학교, 2014),
Kyungsu FC U15 (경수FC U15, 2015),
SC Seongnam U18 (SC성남 U18, 01.2016-07.2016),
Suwon High School (수원고등학교, 07.2016-2018),
Jeju International University (제주국제대학교, 2019-2021)

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Jae Woong Jang nereli

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