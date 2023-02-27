Jae Yong Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yong Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Yong Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jae Yong Jeong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jae Yong Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yong Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jae Yong Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yong Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Yong Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Yong Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Yong Jeong 14 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정재용 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Yong Jeong Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Jae Yong Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 25 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Jae Yong Jeong'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jae Yong Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeongjaey6ng/

Jae Yong Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Yong Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jae Yong Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Yong Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Daeshin HS

1 Ocak 2009 yılında Korea University

1 Ocak 2013 yılında FC Anyang

1 Ağustos 2016 yılında Ulsan Hyundai

21 Mart 2019 yılında Pohang Steelers

23 Aralık 2019 yılında Buriram Utd.

28 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

25 Haziran 2020 yılında Suwon FC

Jae Yong Jeong kimdir

Jae Yong Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Yong Jeong şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daeshin Middle School (2003-2005),
Daeshin High School (2006-2008),
Korea University (2009-2012)

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Jae Yong Jeong nereli

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