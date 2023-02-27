Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jae Yun Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jae Yun Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jae Yun Jung 7 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정재윤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jae Yun Jung Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Jae Yun Jung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jae Yun Jung'nin Suwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jae Yun Jung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jungjaeyun02/

Jae Yun Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jae Yun Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jae Yun Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jae Yun Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında PT SKK U15

1 Ocak 2018 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2019 yılında Kyungshin HS

1 Ocak 2021 yılında Cheongju Univ.

5 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Jae Yun Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jae Yun Jung şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CKR Youth FC (2013),Pohang Steelers U12 (2014),Pohang Steelers U15 (2015-2016),Pyeongtaek SKK FC U15 (2017),Ulsan Hyundai U18 (2018),Kyungshin High School (2019-2020),Cheongju University (2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.