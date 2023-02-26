Jaedin Rhodes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaedin Rhodes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaedin Rhodes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaedin Rhodes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaedin Rhodes 11 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaedin Rhodes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Jaedin Rhodes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jaedin Rhodes'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaedin Rhodes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaedin Rhodes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaedin Rhodes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaedin Rhodes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2022 yılında Cape Town City

Jaedin Rhodes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaedin Rhodes şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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