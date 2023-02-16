Jael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jael kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jael ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jael 30 Ekim 1988 tarihinde Várzea Grande şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jael Ferreira Vieira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jael Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS yapmaktadır. Jael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jael'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaelboyu ve yaşı kaç

Jael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2007 yılında Criciúma EC

1 Temmuz 2008 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2009 yılında Brasa

1 Şubat 2009 yılında Cruzeiro

1 Mart 2009 yılında Brasa

1 Nisan 2009 yılında Goiás EC

30 Haziran 2009 yılında Brasa

1 Ağu 2009 yılında EC Bahia

1 Aralık 2009 yılında Brasa

1 Ocak 2010 yılında Kalmar FF

1 Nisan 2010 yılında Brasa

1 Mayıs 2010 yılında EC Bahia

31 Aralık 2010 yılında Brasa

1 Şubat 2011 yılında Portuguesa

30 Haziran 2011 yılında Brasa

1 Temmuz 2011 yılında Flamengo

31 Aralık 2011 yılında Brasa

1 Şubat 2012 yılında Sport Recife

19 Temmuz 2012 yılında Brasa

20 Temmuz 2012 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2012 yılında Brasa

1 Mart 2013 yılında São Caetano

14 Şubat 2014 yılında Joinville-SC

20 Haziran 2015 yılında São Caetano

1 Temmuz 2015 yılında CQ Lifan

26 Temmuz 2016 yılında Joinville-SC

18 Ocak 2017 yılında Grêmio

15 Şubat 2019 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2020 yılında Matsumoto Yama.

2 Ocak 2021 yılında FC Tokyo

5 Mart 2021 yılında Ceará SC

1 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Náutico

Jael kimdir

Jael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jael şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cuiabá

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Jael nereli

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