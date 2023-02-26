Jafar Salmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jafar Salmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jafar Salmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jafar Salmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jafar Salmani 12 Ocak 1997 tarihinde Shadegan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da جعفر سلمانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jafar Salmani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Jafar Salmani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jafar Salmani'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jafar Salmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jafar Salmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jafar Salmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jafar Salmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sanat Naft U21

1 Temmuz 2017 yılında Sanat Naft

28 Kasım 2020 yılında Portimonense

30 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

Jafar Salmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jafar Salmani şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jafar Salmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sanat Naft FC

İran takımında 24 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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