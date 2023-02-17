Jagvir Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jagvir Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jagvir Singh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jagvir Singh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jagvir Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jagvir Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jagvir Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jagvir Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jagvir Singh 4 Ocak 2001 tarihinde Greve şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka,Hindistan uyrukludur.Gerçek adı da Jagvir Singh Sidhu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jagvir Singh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jagvir Singh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jagvir Singh'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jagvir Singhboyu ve yaşı kaç

Jagvir Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jagvir Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jagvir Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jagvir Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK Altya

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF Alty

1 Ocak 2016 yılında Hellerup Youth

1 Temmuz 2018 yılında Hellerup IK U19

1 Ocak 2019 yılında Hellerup IK

1 Eylül 2019 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

7 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

Jagvir Singh kimdir

Jagvir Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jagvir Singh şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brøndby IF, Lyngby BK, Hellerup IK

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Jagvir Singh nereli

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