Jahanbakhsh Zabihi Taher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahanbakhsh Zabihi Taher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jahanbakhsh Zabihi Taher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jahanbakhsh Zabihi Taher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jahanbakhsh Zabihi Taher 31 Ocak 1990 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da جهانبخش ذبيحی طاهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jahanbakhsh Zabihi Taher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jahanbakhsh Zabihi Taher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jahanbakhsh Zabihi Taher'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jahanbakhsh Zabihi Taher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jahanbakhsh Zabihi Taher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jahanbakhsh Zabihi Taher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jahanbakhsh Zabihi Taher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2012 yılında Pasargad FC

3 Mart 2014 yılında Manila Jeepney

27 Nisan 2015 yılında Global Cebu FC

28 Temmuz 2015 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

18 Temmuz 2017 yılında Naft Novin

8 Ağustos 2018 yılında Baadraan

10 Ocak 2019 yılında Arvand Kh

30 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

15 Mart 2021 yılında Aluminium Arak

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Boeung Ket

29 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Jahanbakhsh Zabihi Taher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jahanbakhsh Zabihi Taher şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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