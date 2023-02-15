Jaheem Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaheem Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaheem Burke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaheem Burke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaheem Burke 19 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaheem Burke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Jaheem Burke, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaheem Burke'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaheem Burke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaheem Burke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaheem Burke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaheem Burke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2019 yılında IFK Haninge

30 Ekim 2019 yılında UCAM Murcia B

8 Ocak 2020 yılında Rågsveds IF

11 Haziran 2020 yılında Fagersta

1 Temmuz 2020 yılında Rågsveds IF

1 Ağu 2020 yılında IFK Haninge U19

1 Eylül 2020 yılında Rågsveds IF

8 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

11 Mart 2022 yılında Varbergs BoIS

18 Temmuz 2022 yılında Norrby

30 Kasım 2022 yılında Varbergs BoIS

16 Ocak 2023 yılında Västerås SK

Jaheem Burke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaheem Burke şuan Västerås SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Rågsveds IF (2012), IFK Haninge (2013-), Hammarby IF (-2015), IFK Haninge (2016-2019, 2020)

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