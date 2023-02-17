Jahn Herrmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahn Herrmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jahn Herrmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jahn Herrmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jahn Herrmann 7 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jahn Herrmann Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Jahn Herrmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jahn Herrmann'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jahn Herrmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jahn Herrmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jahn Herrmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jahn Herrmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern II

20 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 II

30 Haziran 2021 yılında FC Bayern II

6 Şubat 2023 yılında Blau Weiss Linz

Jahn Herrmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jahn Herrmann şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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