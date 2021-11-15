Şarkıcı Karsu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yemek videosuna yaptığı yorumla gündem oluşturan Jahrein, sosyal medyada en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Yorumunun ardından çoğu kişi tarafından eleştirilerin hedefi haline gelen ve sosyal medya lincine maruz kalan Jahrein'in biyografisi merak edildi. Peki Jahrein kimdir, nereli, kaç yaşında? Jahrein ne iş yapıyor, gerçek adı ne? İşte cevaplar...

JAHREİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Jahrein 29 Kasım 1988 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. İnternet kariyerine Youtube ile giriş yapan ve sonrasında Twich adlı platformda canlı yayınlar açarak yoluna devam eden 33 yaşındaki Jahrein, sosyal medyanın çeşitli mecralarında milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor.

İlkokul eğitimini Karabük'te alan Jahrein ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde bitirdikten sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'yada yaşamaya başladı. 2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazanan Jahrein, daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. 5 Ekim 2019 tarihinde ise Selin Sonuç ile evlendi.

JAHREİN NE İŞ YAPIYOR, GERÇEK ADI NE?

Sosyal medyada gündem yaratma etkisi olan ve birçok kez de yaptığı yorum ve yayınlarla adından sıkça söz ettiren Jahrein hakkında en çok merak edilenler arasında ise ne iş yaptığı ve gerçek adının ne olduğu yer alıyor. Sosyal medyada içerik üreticisi olan Jahrein'in çeşitli sosyal medya platformlarında hesapları bulunsa da asıl vakit ayırarak gelirini kazandığı platform ise Twich'tir.

Twich'te açtığı yayınlarla milyonlarca kişiye hitap eden Jahrein, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açtığı yayın ile gündeme gelmişti. İnternet ortamında Jahrein adını kullanan yayıncının gerçek adı ise Ahmet Sonuç'tur. Ahmet Sonuç, geçtiğimiz günlerde Twich'te yaşanan bit dolandırıcılığı konusunu da gündeme taşıyan ve ortaya çıkmasına neden olan kişilerin başında gelmektedir.