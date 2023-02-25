Jaiden Kucharski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaiden Kucharski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaiden Kucharski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaiden Kucharski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaiden Kucharski 25 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya,Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaiden Kucharski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 12 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jaiden Kucharski'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jaiden Kucharski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaiden Kucharski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mayıs 2022 yılında Sydney FC
Jaiden Kucharski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaiden Kucharski şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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