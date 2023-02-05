Jailson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jailson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jailson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jailson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jailson 7 Eylül 1995 tarihinde Caçapava do Sul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jailson Marques Siqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jailson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jailson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jailson'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jailson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jailson95_/

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Jailson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jailson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jailson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jailson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chapecoense

31 Aralık 2015 yılında Grêmio

31 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe

18 Eylül 2020 yılında DL Pro

7 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Jailson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jailson şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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