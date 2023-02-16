Jaime Mata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Mata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Mata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Mata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Mata 24 Ekim 1988 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Mata Arnaiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Mata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Viasport yapmaktadır. Jaime Mata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jaime Mata'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaime Mata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mata_jaime9

http://www.instagram.com/mata_jaime9/

Jaime Mata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Mata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jaime Mata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Mata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pegaso

1 Ocak 2010 yılında Rayo B

2 Ocak 2010 yılında Socuéllamos

7 Ocak 2010 yılında Rayo B

1 Temmuz 2010 yılında CD Mostoles

1 Haziran 2011 yılında Rayo B

1 Temmuz 2012 yılında Lleida Esportiu

1 Temmuz 2014 yılında Girona FC

1 Temmuz 2016 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

Jaime Mata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Mata şuan Getafe takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jaime Mata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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