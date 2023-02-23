Jaime Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaime Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaime Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jaime Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaime Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Moreno 30 Mart 1995 tarihinde Puerto La Cruz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nikaragua,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime José Moreno Ciorciari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Jaime Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaime Moreno'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaime Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaime Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dep. Anzoátegui

1 Temmuz 2014 yılında AEL Limassol

27 Ocak 2015 yılında Dep. Anzoátegui

28 Ocak 2015 yılında A. Malagueño

29 Ocak 2015 yılında CD El Palo

30 Haziran 2015 yılında A. Malagueño

11 Temmuz 2016 yılında CyD Leonesa

30 Ocak 2017 yılında A. Malagueño

31 Ocak 2017 yılında Lorca FC

30 Haziran 2017 yılında A. Malagueño

20 Ağustos 2018 yılında Inter de Madrid

2 Ocak 2019 yılında Deportivo Lara

7 Temmuz 2019 yılında Real Estelí FC

9 Ocak 2020 yılında Estudiantes

1 Ocak 2021 yılında Diriangén FC

21 Temmuz 2022 yılında Sol de América

2 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

Jaime Moreno kimdir

Jaime Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Moreno şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jaime Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nikaragua takımında 9 numaralı formasıyla 31 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 7 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 23 numaralı formasıyla 20 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jaime Moreno nereli

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