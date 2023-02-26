Jaime Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Ortiz 5 Mayıs 1999 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Andrés Ortíz Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Ortiz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaime Ortiz'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaime Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaime Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2017 yılında Cuenca B

24 Nisan 2018 yılında Leones d. Norte

11 Şubat 2019 yılında SD Aucas

1 Temmuz 2019 yılında Santo Domingo

30 Aralık 2019 yılında SD Aucas

1 Ocak 2020 yılında SD Aucas B

1 Ağustos 2020 yılında Leones d. Norte

1 Ocak 2021 yılında Uni. Católica B

31 Aralık 2021 yılında Leones d. Norte

28 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Jaime Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Ortiz şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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